Burgenländische Winzer in der Hofburg

Die Qualität der Jahrgänge sei gut, sagte Andreas Liegenfeld, der Obmann des regionalen Weinkomitees. 2019 sei wirklich ein hervorragender Jahrgang mit perfekter Säurestruktur, perfekter Reife und perfekter Frucht. Rückgänge gibt es hingegen bei der Menge. Die Ernte ist im Schnitt um rund 15 bis 18 Prozent geringer ausgefallen.

ORF

Vermarktung verbessern

In Zukunft will Liegenfeld vermehrt auf den Export setzen – auch kleinere Unternehmen sollen ihre Weine ins Ausland verkaufen. Deshalb solle die Vermarktung der burgenländischen Weine verbessert werden, sagte die zuständige Landesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Wein- und Kulinarik-Tourismus sei eines der weltweit am stärksten wachsenden Tourismussegmente. In diesem Bereich habe das Burgenland großes Potenzial.

„Burgenländischen Lifestyle“ bekannt machen

Deshalb sollen Wein und Tourismus in Zukunft noch stärker kombiniert werden. Die Kultur, die Kulinarik, der Neusiedler See und andere Freizeitangebote des Landes sollen dem Touristen als Gesamtpaket angeboten werden. Der Geschäftsführer der Wein Burgenland, Georg Schweitzer, will den Gästen ein Wein-Erlebnis bieten und dadurch den „burgenländischen Lifestyle“ in die Welt bringen. Das Ziel sei es den Bekanntheitsgrad der Marke Burgenland als Ganzes zu stärken.