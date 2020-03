Start für Wirtschaftskammerwahl

Der ÖVP Wirtschaftsbund kämpft wieder mit seinem Spitzenkandidaten Peter Nemeth um seine Vormachtstellung. Bei den Wahlen im Jahr 2015 erreichte der Wirtschaftsbund 71,3 Prozent der Stimmen – mehr dazu in Wirtschaftsbund will Position verteidigen. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband kam auf 17,6 Prozent der Stimmen. Spitzenkandidat Gerald Schwentenwein – er stellt sich erstmals der Wahl – möchte heuer ein Ergebnis von 20 Prozent einfahren – mehr dazu in SWV will bei Kleinbetrieben punkten.

Spitzenkandidatin der Freiheitlichen Wirtschaft ist diesmal Petra Wagner. Die Freiheitliche Wirtschaft erreichte 2015 5,9 Prozent der Stimmen. Die Grüne Wirtschaft geht wieder Anja Haider Wallner ins Rennen. Die Grünen kamen vor fünf Jahren auf 5,1 Prozent. Zusätzlich stellen sich der Wahl neun Namens- und Wählergruppen – mehr dazu in FW und Grüne kämpfen um Stimmen.

Zwei Wahltage

Gewählt werden kann am Dienstag von 8.00 bis 20.00 Uhr, ebenso am Donnerstag. Über das Land verteilt gibt es zwölf Wahllokale: In der Wirtschaftskammer in Eisenstadt, den Regionalstellen in Neusiedl am See, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing, in den Gemeindeämtern Apetlon, Gattendorf, Pinkafeld und Großpetersdorf sowie in der Gemeindebücherei Deutschkreutz und im Schulungsraum der Firma Kropf in Jennersdorf.

Im Burgenland gibt es rund 20.500 Wahlberechtigte – um rund 15 Prozent mehr als im Jahr 2015. Darunter sind etliche Unternehmer, die mehrere Gewerbe angemeldet haben und daher mehrfach ihre Stimme abgeben dürfen.