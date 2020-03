Neue Buslinien nach Graz präsentiert

Am Montag in der Früh gab es die erste „Testfahrt“ der neuen Linien. Ein Bus startete vom Hauptplatz in Güssing gegen 5.40 Uhr, das ist die erste Station der neuen Linie zwischen Güssing und Graz. Von dort aus werden ab sofort mehr als 30 Haltestellen bis nach Graz angefahren, davon acht in den Bezirken Güssing und Jennersdorf.

ORF

Nachfrage von Pendlern nach Verbindung nach Graz

Aus Güssing gibt es in der Früh jeden Tag vier Kurse nach Graz, von Oberwart aus sind es drei. Es sei ja bei den Pendlerforumsstammtischen auch der Wunsch von Pendlern aus den Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf, die nach Graz pendeln würden, entstanden. Da habe sich gezeigt, dass Menschen diese Verbindung auch in Anspruch nehmen würden, sagte Wolfgang Sodl, der Obmann des Pendlerforums Burgenland.

Getestet wurde die neue Pendler-Busroute am Montag auch von Landtagspräsidentin Verena Dunst. „Mir war es einmal wichtig, dass ich heute beim Start dabei bin, auch um zu schauen, wie es läuft und wie das Angebot auch angenommen wird“, so Dunst. Man habe dabei festgestellt, dass es auch die Möglichkeit geben würde, Menschen aus Königsdorf mitzunehmen. Der Testlauf würde jetzt einmal bis Dezember andauern, daher sei auch die Rückmeldung der Fahrgäste sehr wichtig, so Dunst.

ORF

Erste Anregungen dazu gab es am Montag bereits. So werden am Nachmittag vom Südburgenland aus etwa mehr Direktverbindungen nach Graz gewünscht. Die Pendlerinnen und Pendler würden sich aber auch über eine kürzere Fahrzeit freuen. Aktuell werden für eine Strecke rund zwei Stunden benötigt.