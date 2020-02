Schalttag-Wein statt Eiswein

Die ganze Familie Galumbo half bei der Weinlese am 29. Februar im Ried Neufeld in Illmitz. Man mache mit der Lese für einen speziellen Schalttag-Wein aus der Not eine Tugend, erklärt Heidi Galumbo. Der Weingarten sei eine sehr junge Anlage, man habe sie vor fünf Jahren angepflanzt. Die großen saftigen Trauben des Grünen Veltliners seien sehr gut für den Eiswein geeignet. Doch mit den dafür notwendigen Minustemperaturen wartete der heurige Winter nur selten auf. Doch man habe Glück und in den Trauben sei noch ein bisschen Saft, so Galumbo

ORF

Trockenbeerenauslese

Die Trauben müssen vermutlich zwei Tage lang gepresst werden, um so viel Saft wie möglich herauszubekommen. Man rechne mit zirka 200 Litern, sagte die Winzerin. Im Endeffekt sollen es dann 500 Stifterl sein. Der Zuckergehalt der Trauben wurde am Samstag mit 36 Grad gemessen. „Das heißt, es ist eine Trockenbeerenauslese“, sagte Tochter Katharina Galumbo.