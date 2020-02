Sport

Vierer-Bob-WM: Rangl derzeit auf Platz sechs

Am Samstag hat die Vierer-Bob-WM in Deutschland begonnen. Der Eisenstädter Marco Rangl schaffte es trotz Verletzungssorgen in dieser Saison, als Anschieber beim „Bob Österreich 1“ mit Pilot dabei zu sein. Nach dem ersten WM-Tag liegt der Bob mit Rangl auf dem sechsten Zwischenrang.