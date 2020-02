Politik

ÖVP startet mit Bezirkskonferenzen

Eine kantige, aber konstruktive Oppositionspolitik kündigt die ÖVP an. Was genau darunter zu verstehen ist, will die Parteispitze in den kommenden Wochen mit den Funktionären an der Basis diskutieren. Startschuss der sieben Konferenzen in den Bezirken ist am Freitag in Güssing.