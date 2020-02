Eisenkopf präsentiert ihr Arbeitsprogramm

Astrid Eisenkopf ist für ein großes Aufgabengebiet zuständig: Landwirtschaft, Energie, Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und auch die Frauenagenden sind in ihrer Hand – neu dazugekommen ist der Gemeindebereich. Das Bündel an geplanten Maßnahmen ist dementsprechend bunt gefächert: In der Landwirtschaft setzt man weiter voll auf Bio. Geplant sind 24-Stunden-Shops für heimische Bioprodukte in jedem Bezirk, eine eigene Biovermarktungsagentur soll Produzenten unter die Arme greifen.

„Die Grundidee ist, dass ein Produzent/eine Produzentin von Biolebensmitteln sich an diese Vermarktergesellschaft wenden kann und ohne Zwischenhandel – damit auch zu sehr viel faireren Preisen, die wir dann natürlich anbieten können – dort seine Produkte abliefert und die Vermarktungsgesellschaft dann die weitere Lieferung übernimmt“, so Eisenkopf.

Pläne für Klimaschutz und Jagdgesetz-Novelle

Beim Klimaschutz ist eine Initiative zum Ausstieg aus Ölheizungen vorgesehen, umweltschonende Mobilität und Photovoltaik sollen weiter forciert werden. Eisenkopf möchte „Klimaschutz mit Augenmaß und Hausverstand“. „Aber ohne gesetzliche Verbote, sondern wirklich mit positiven Anreizen, mit Schaffen von Rahmenbedingungen“, so Eisenkopf.

Für die Gemeinden war Eisenkopf bereits von 2015 bis Februar 2019 zuständig. Geplant ist ein Kompetenzzentrum, das Gemeinden bei größeren Projekten unterstützen soll. Im Frauenbereich werden Gewaltschutzeinrichtungen ausgebaut und finanziell auf sichere Beine gestellt. Novelliert wird zudem das Jagdgesetz. Noch vor dem Sommer möchte Eisenkopf das Aussetzen von Wildtieren verbieten. Jagdpraktiken wie etwa die Entenjagd sollen damit der Vergangenheit angehören.