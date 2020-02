Arbeitsschwerpunkte der Landtagsparteien

Pflege, Mindestlohn, Gratiskindergarten – damit punktete die SPÖ bei der Landtagswahl. Dieser Weg solle in den kommenden fünf Jahren konsequent fortgesetzt werden, kündigte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich an. Außerdem wolle man die Wohnbauförderung effizienter, sozialer und ökologischer machen. „Wir wollen das ökologische Materialen noch mehr gefördert werden: Wenn sich jemand beispielsweise entscheidet, ein Holzhaus zu bauen, dann soll das besonders berücksichtigt werden“, so Hergovich. Er kündigte auch an, dass die Verhandlungen zur Geschäftsordnung und zur Verfassungsreform, die unter anderem den Grünen den Klubstatus bringen sollen, bald starten werden.

ORF

ÖVP will „Land der Talente“

Geht es nach der ÖVP, soll das Burgenland ein Land der Talente werden, so Landesparteiobmann Christian Sagartz. Die Volkspartei setzt auf die Themen Bildung und Mobilität. In Sachen Oppositionsarbeit will die ÖVP „kantig und konstruktiv“ vorgehen. Ein Schwerpunkt der Oppositionsarbeit solle die Unterstützung der Gemeinden sein, sagte Klubobmann Markus Ulram. Es gebe viele Gemeinden, die finanziell an der Kante lebten, die sich sehr schwer täten, ihre Aufgaben zu bewältigen. „Das eine oder andere Gerücht, das irgendwo gestreut wird, dass das Land mehr in die Gemeindeautonomie eingreifen möchte, dass kann nicht unser burgenländischer Weg sein“, so Ulram.

ORF

Grüne wollen kooperieren und kontrollieren

Bei den Grünen lautet die Parole „Kooperation und Kontrolle“. Man könne beides, sagte Landessprecherin Regina Petrik: „Wir können gut sehr konstruktiv in gemeinsamen Projekten mit der Landesregierung inhaltlich im Land etwas voranbringen.“ Aber man könne auch sehr gut als Oppositionspartei die Aufgabe der Kontrolle wahrnehmen. Bei der Sitzung am Donnerstag werden bereits erste Anträge eingebracht. Die Grünen fordern unter anderem eine Imagekampagne für Pflegeberufe, jährliche Politikerdiskussionen an Schulen sowie einen Ausbau des Alltagsradverkehrs.

ORF

FPÖ: Klare Kante und konstruktiv

Die FPÖ hatte ihre Ziele für die Landtagsarbeit bereits zu Wochenbeginn vorgestellt. Klubobmann Johann Tschürtz will eine klare Kante zeigen, aber auch einen konstruktiven Ton an den Tag legen – mehr dazu in FPÖ präsentiert neue Arbeitsschwerpunkte.