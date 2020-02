Regierungserklärung von Doskozil

Das Regierungsprogramm umfasse mehr als 140 Seiten, kündigte Doskozil im Vorfeld der Landtagssitzung an. Es werde mit Sicherheit eines sein, dass es in dieser Art und Weise noch nicht gegeben habe. Das Arbeitsprogramm werde detailliert sein, man werde sehr genau sehen, wann man was umsetzen wolle.

Arbeitsprogramm für erste zwei Jahre fix

Die SPÖ hat zwar die absolute Mehrheit im Landtag, will aber mit den anderen Landtagsparteien zusammenarbeiten. Der Großteil, der im Programm vorgesehenen Maßnahmen bezieht sich auf die kommenden zwei Jahre, darüber hinaus möchte die Regierung flexibel sein. Das Arbeitsprogramm werde sich über die Legislaturperiode auch fließend verändern, so Doskozil. Er bekräftigte, dass es jährliche Rechenschaftsberichte geben werde, damit auch klar sei, was die Regierung tatsächlich umsetze.

Nach der Regierungserklärung werden im Landtag am Donnerstag noch verschiedene Ausschüsse gewählt – zum Beispiel der Ausschuss für europäische Integration und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.