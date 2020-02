Bereichssprecher im SPÖ-Klub fixiert

Von einem „bunten Strauß an Erfahrung im SPÖ-Klub“ sprach Klubobmann Robert Hergovich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt und meinte damit das breite Berufsspektrum, das die zwölf neuen und sieben arrivierten Abgeordneten abdecken. Es reicht von der Radiologietechnologin, über einen Juristen, eine Schuldirektorin bis hin zum Unternehmer. Man habe sich schon darauf verständigt, wie man die Arbeit im Landtag anlegen werde, so Hergovich.

Hutter: Noch Luft nach oben im Tourismus

Christian Dax ist zum Beispiel Bereichssprecher für den Rechnungshof und Europa, die Neusiedler Bürgermeisterin Elisabeth Böhm ist für Gemeinden zuständig und der Unternehmer und ehemalige LBL-Abgeordnete Gerhard Hutter übernimmt ab sofort die Bereiche Wirtschaft und Tourismus. Dort gebe es noch Luft nach oben. Es gebe verschiedene Ansätze in Richtung Werbung, Auftritt und Kommunikation, so Hutter.

Im Hinblick auf die personellen Veränderungen bei ÖVP und FPÖ und auf die Zusammenarbeit mit allen drei im Landtag vertretenen Parteien sagte Hergovich, man reiche allen die Hand zur Zusammenarbeit. Das sei auch im Sinne der Burgenländerinnen und Burgenländer. Inhaltlich setzt die SPÖ weiterhin auf die Themen Pflege, Mindestlohn und Gratiskindergarten. Ein Schwerpunkt in der neuen Legislaturperiode wird auch eine effizientere Wohnbauförderung sein.