Chronik

Kirschkernkissen verursacht Zimmerbrand

In den frühen Morgenstunden ist am Mittwoch in einem Einfamilienhaus in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) Feuer ausgebrochen. Laut Polizei dürfte ein Kirschkernkissen, das zuvor in der Mikrowelle erwärmt wurde, die Ursache sein.