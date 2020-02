Julia Herr gibt SJ-Vorsitz ab

Sechs Jahre lang, seit dem Jahr 2014, war die Sigleßerin Julia Herr Bundesvorsitzende der Sozialistischen Jugend SJ. Seit Oktober 2019 ist sie nun Nationalratsabgeordnete für die SPÖ – mehr dazu in Neun Burgenländer im Nationalrat vertreten. Herr trat stets dafür ein, die Sozialdemokratische Partei zu erneuern und zu öffnen – mehr dazu in Herr für Öffnung der SPÖ. Beim 38. ordentlichen Verbandstag der Sozialistischen Jugend Österreich übergab sie das Amt an den bisherigen politischen Sekretär der SJ, Paul Stich.

Visnjic ist stellvertretende Bundesvorsitzende

Die Vorsitzende der SJ Burgenland, Lejla Visnjic aus Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurde zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. „Ich möchte mich bei Julia Herr bedanken – ihre politische Arbeit für die SJ Österreich in den vergangenen sechs Jahren war von unschätzbarem Wert für unsere Bewegung“, sagt Visnjic.