Aus für Judo-Turnier in Oberwart

Das European Open lockte immer wieder bekannte Gesichter ins Südburgenland – so zum Beispiel Sabrina Filzmoser im Jahr 2011 – oder Ludwig Paischer 2016. Mittlerweile ist es aber nicht mehr möglich die Top-Athleten der internationalen Judo-Szene nach Oberwart zu bringen. Deswegen entschließen sich die Organisatoren – nach zehn Jahren – ein Turnier dieser Kategorie nicht mehr zu veranstalten.

„Das Problem ist, dass die Weltranglistenpunkte so niedrig sind, dass es immer schwieriger wird, Topklasse Athleten hierher zu bekommen“, so der Präsident des ÖJV Martin Poiger. Zehn Jahre lang war das European Open in Oberwart Österreichs größtes Judo-Turnier – ein jährlicher Fixpunkt der heimischen Judo-Szene.

Auswirkungen auf Tourismus

Auswirkungen hat das Aus der Veranstaltung auch auf die Wirtschaft in der Region. Das Reisebüro Fox-Tours in Oberwart war während des European Open für die Transfers zuständig und kümmerte sich jährlich um die Transporte von rund 300 Sportlern und deren Anhang. „Ich bin auch Tourismusverbandsobmann und wenn da so große imageträchtige Veranstaltungen nicht mehr kommen, tut mir das schon weh. Natürlich auch als Geschäftsmann, denn wir haben damit auch ein Geschäft gemacht“, sagte Martin Ochsenhofer vom Reisebüro.

Das Stadthotel in Pinkafeld profitierte ebenfalls jahrelang von der Judo-Veranstaltung. Mehr als 100 Nächtigungen fallen für Hotelbesitzer Richard Hofer künftig weg. „Es war für uns, weil wir hauptsächlich für Geschäftsreisende unter der Woche da sind, natürlich ein schönes Zubrot am Wochenende. Wir werden dadurch nicht zugrunde gehen, aber es war ein schöner Zuverdienst“, so Richard Hofer vom Stadthotel Pinkafeld.

Auch das „Reduce“ Hotel in Bad Tatzmannsdorf verliert durch den Ausfall des European Open gern gesehene Gäste. „In dieser Woche hatten wir an die 600 Nächtigungen hier im Haus. Natürlich würde ich diese Gäste und diese Nächtigungen nicht missen wollen“, sagte Leonhard Schneemann vom „Reduce“ Hotel. Das Ende des Judo-European Open in Oberwart ist beschlossene Sache. Aber der österreichische Judo-Verband denkt aktuell über ein anderes Turnierformat nach. Womöglich wieder mit einem Veranstaltungsort im Südburgenland.