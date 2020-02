„Tanzen wie die Stars“

Mit dabei am Samstag im Landesstudio in Eisenstadt war auch unser eigener Dancing Star Thomas May, der 2016 bei der Show mitgemacht hat. Für 25 Kinder ging ein Traum in Erfüllung. Sie durften im Publikumsstudio gemeinsam mit einem echten „Dancing Stars“-Paar tanzen. Lenka Poharalek wollte wissen was ihr ehemalier Tanzpartner Thomas May noch in den Beinen hat.

„Ich hab vorgehabt das weiterzumachen, weil tanzen gut für die Taltung und fürs Gemüt ist und auch ein super Sport ist. Aber danach war ich zwei Wochen Urlaub und alle guten Vorsätze waren dahin“, schmunzelte May. „Ich hatte mir schon erwartet, dass er sich ein wenig weiterentwickelt hat, weil er es mir versprochen hat. Aber er hat sich heute sehr bemüht“, so Poharalek.

Choreografie einstudieren

Diesmal war die Herausforderung allerdings die Kinder für das Tanzen zu begeistern und in kurzer Zeit eine Choregrafie einzustudieren. „Gerade im Schulalter fehlt den Kindern die Bewegung, weil sie mit iPads und Computern sehr beschäftigt sind. deswegen sollte es noch mehr solche Projekte geben, wo Kinder zum Tanzen animiert werden“, so Poharalek.

Der Erfolg konnte sich schon in kurzer Zeit sehen lassen. Sie habe das schon sehr lange machen wollen, sagte etwa Johanna. Sie macht mit ihrer Freundin Sandra auch bei einem Musical-Workshop im Sommer mit. Otto war überrascht, dass er mit richtigen Dancing Stars trainieren darf. Lea findet die Bewegung, die man beim Tanzen spielerisch macht, gut. Sarah-Lucia wiederum fand Moderator Thomas May sehr unterhaltsam.

„Es war total nett, dass die Kinder das hier mit Lenka lernen durften“, meinte Mutter Simone Braunstein. Die Kinder selbst freuten sich jedoch über die Urkunde von einem ehemaligen Dancing Star und gingen mit ihren Eltern begeistert nach Hause.