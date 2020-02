Naturparke: Naturschätze erlebbar machen

Die sechs burgenländischen Naturparke vom Leithagebirge über die Rosalia bis hin zum Dreiländernaturpark Raab-Örseg-Goricko bieten eine Fülle von Angeboten. Wie jedes Jahr werden wieder zahlreiche Themenwanderungen, Seminare und Erlebnisführungen durchgeführt. In der Broschüre Naturparkerlebnisse 2020 sind alle Angebote zusammengefasst.

Es sind auch neue Touren dazu gekommen. So werden zum Beispiel im Naturpark Geschriebenstein-Irrotkö erstmals Husky-Touren angeboten. Je nach Wetterlage können Wanderungen oder auch Ausfahrten mit Schlittenhunden unternommen werden. Im Naturpark Rosalia-Kogelberg ist erstmals Waldbaden für die ganze Familie im Programm, es geht dabei die entschleunigende, entspannende Wirkung des Waldes kennenzulernen.

Von Kirschen bis Nachtgeschöpfen

Von Mai bis Oktober werden in Neuhaus am Klausenbach „Geschöpfe der Nacht“-Touren angeboten – dabei werden unter anderem Johanniskäfer beim Hochzeitsflug, nachtaktive Schmetterlinge und Fledermäuse beobachtet. Für Kinder gibt es 2020 im Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge Kirschenzaubertouren, eingebaut sind dabei ein Kirschenrätsel und eine Kirschenjause. Die Broschüre mit allen Angeboten der sechs heimischen Naturparke ist gratis in allen Naturparkbüros erhältlich und kann auch im Regionalmanangement Büro im Schloss Jormannsdorf angefordert werden.