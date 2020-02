Bridgeclub lädt zu „Coffee to Help“

Bridge: das sind 52 Karten, vier Spieler und ganz viele Regeln. So ist etwa mathematisches und auch strategisches Verständnis von Nutzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn alle gleich gut spielen, meist der gewinnen wird, der die beste Taktik hat.

„Es sitzen immer zwei Partner gegenüber, die versuchen sich ihr Blatt zu beschreiben. Das geht reihum und einen optimalen Kontrakt zu erfüllen – den versucht man zu erfüllen, also eine bestimmte Anzahl von Stichen. Und wenn man den erfüllt, dann ist das oft gut“, versucht Helmut E. Münch das Spiel zu erklären.

ORF

Regelmäßige Treffen

Da wird gerne eine Tasse Kaffee getrunken um die Konzentration zu unterstützen. Hilfreich im doppelten Sinn ist der Kaffee, den der Bridgeclub gemeinsam mit der Caritas kredenzt: Coffee2Help. „Coffee to Help schaut im Fall des Bridgeclubs so aus, dass der Bridgeclub zu einem Turnier lädt und nebenbei Spiel und Spass mit einer karitativen Tat verbindet“, so die Direktorin der Caritas Burgenland Edith Pinter. Jeder Schluck Kaffee kommt der Caritas-Kindernothilfe zugute.

„Wir werden, wenn Interessierte vorhanden sind, im Herbst einen neuen Anfängerkurs durchführen, denn Bridge muss man auch lernen. Aber es ist nicht so schwer“, sagte die Präsidentin des Bridgeclub Burgenland Ilse Widder. Der nächste offene Bridgenachmittag für Interessierte mit „Coffee to Help“ findet am kommenden Donnerstag 27. Februar um 15.30 Uhr im „Wirtshaus“ in Müllendorf statt.