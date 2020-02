Burgenländer aus Haft in Oman wieder frei

Der 27-jährige Unterpullendorfer (Bezirk Oberpullendorf) und seine Freundin brachen am 28. Jänner zu einer Rundreise in den Oman auf – bei der Ausreise am 11. Februar kam es dann zu der Festnahme. Die Behörden fanden bei dem Mann eine nicht registrierte Drohne – daraufhin wurde er wegen Spionageverdachts festgenommen. Die Freundin des 27-Jährigen durfte schließlich später nach Österreich zurückreisen – von hier aus versuchte die Familie gemeinsam mit dem österreichischen Außenministerium, den Mann wieder freizubekommen.

Oman bereits verlassen

Der ORF-Burgenland hat bisher auf Wunsch der Familie nicht über den Fall berichtet, um die Bemühungen um seine Freilassung nicht zu gefährden. Am Freitag bestätigte nun der Bruder des Mannes, dass der 27-Jährige wieder in Freiheit ist. Er habe den Oman bereits verlassen, wann der 27-Jährige in Österreich eintreffen soll, wisse er aber noch nicht, sagte sein Bruder. Die gesamte Familie sei erleichtert und dankt den Behörden für ihre Bemühungen.