Chronik

AK erstritt 11.000 Euro für zwei Kellner

Die Arbeiterkammer Burgenland (AK) hat für zwei Kellner insgesamt 11.000 Euro erstritten. Ein Gastronom aus dem Bezirk Neusiedl am See bezahlte beide unter Kollektiv und meldete sie bei der Gesundheitskasse falsch an. Nachdem sich die Arbeiterkammer eingeschalten hat, zahlte der Arbeitgeber.