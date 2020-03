Eine Apotheke mit Geschichte

Im Jahr 1760 wurde die Apotheke der Barmherzigen Brüder eingerichtet. Wandmalereien, goldene Figuren und Verzierungen haben scho damals ihr Erscheinungsbild geprägt. Und die Julibarin hat sich in den 260 Jahren gut gehalten. Ein besonderer Blickfang sind auch heute noch die beiden handgeschnitzten Figuren und die Biedermeier-Uhr. „Das ist alles noch im Original erhalten. Das ist sehr schön. Die Kunden kommen rein und sagen ‚Wow, sie arbeiten ja in einem Museum‘“, so Apothekenleiterin Petra Riegler.

Blick zurück: Impressionen aus 260 Jahre Granatapfelapotheke

Unter Denkmalschutz

Mittlerweile wird hinter den historischen Malerein mit modernster Technik gearbeitet. „Moderne bedeutet für uns, dass wir uns fachlich immer gut weiterbilden und unsere Kunden immer optimal betreuen und beraten können“, so Riegler. Die Apotheke „Zum Granatapfel“ steht unter Denkmalschutz. Eine Besonderheit verbirgt sich am Weg in das Arzneimittellager. Hier gibt es die jahrzehntelange Tradition, dass sich alle Mitarbeiter auf einer alten Holztürür verewigen. „Jeder Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, trägt sich hier ein. Ich glaube, der erste Mitarbeiter ist 1950 auf dieser Tür verewigt“, erklärt Apothekenleiterin Riegler.

