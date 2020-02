Großer Empfang für Eisenkopf in Steinbrunn

Es sei schon etwas ganz Besonderes, wenn man einen Empfang ausgerichtet bekomme, sagte Eisenkopf. Sie sei mit Steinbrunn doch sehr verwurzelt: „Das ist meine Heimat und ist auch mein Herz und mein Zuhause.“

Mutter: Politikerin statt Schönheitschirurgin

Ihre Tochter habe in Jugendtagen gar keine politische Karriere angestrebt, ihr Wunschberuf sei Ärztin gewesen, sagte Mutter Ingrid Mandl: „Sie wollte eigentlich immer Schönheitschirurgin werden.“ Eine gewisse Vorahnung wohin es beruflich gehen könnte, hatte Vater Wolfgang Mandl aber doch. Seine Tochter sei immer schon sehr gut im Diskutieren gewesen und habe ihre Eltern immer in Grund und Boden geredet. Da habe sich vielleicht schon ihre Karriere als Politikerin abgezeichnet. „Ich hab ihr das einmal sogar gesagt: ‚Du musst Politikerin werden, weil reden kannst‘“, so Mandl.