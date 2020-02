Neue Spitzenbeamte in Landesverwaltung

Es sind drei Frauen und ein Mann, die die neu eingeführten Verwaltungsgruppen anführen. Drei von ihnen waren schon bisher in der Landesverwaltung tätig und steigen somit auf. Ihre bisherigen Posten werden nachbesetzt. Die Gruppenvorstände haben nun jeweils mehrere Abteilungsleiter unter sich und haben die Aufgabe, die Arbeit der Verwaltung zu koordinieren.

Doskozil: Steuergelder effizienter einsetzen

Neue Vorständin der Gruppe 1 für Protokoll, IT, Recht und Öffentlichkeitsarbeit ist Elke Edelbauer. Sie war bisher Leiterin der Personalabteilung. Die Gruppe 2 für Personal und Finanzen wird von Maria Stubits-Weidinger angeführt. Sie stammt aus dem Südburgenland und war bisher in der Nationalbank tätig. Leiterin der Gruppe 3 ist die bisherige Leiterin der Abteilung für Gesundheit und Soziales Sonja Windisch, und Chef der Gruppe 4 für Ländliche Entwicklung und Bauwesen ist Josef Wagner – bisher Koordinator in der Landes-Baudirektion.

ORF

Die neue Verwaltungsstruktur wurde noch unter der SPÖ-FPÖ-Regierung beschlossen und wird jetzt umgesetzt. Das monatliche Brutto-Grundgehalt der Gruppenvorstände liegt zwischen mehr als 7.000 und 9.000 Euro im Monat. Vorgestellt wurden die neu bestellten Gruppenvorstände von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Mein Ansinnen ist es, durch eine vernünftige Aufgabenreform – nicht nur Strukturreform – dafür zu sorgen, dass das Amt auch nachhaltig die Kompetenz hat, dass wir effizient tätig sind und dass Steuergelder effizienter eingesetzt werden“, so Doskozil.