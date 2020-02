Chronik

Granate im Seebad Podersdorf entdeckt

Im Seebad in Podersdorf am See (Bezirk Neusiedl am See) ist am Mittwochnachmittag eine Sprenggranate gefunden worden. Zwei Männer hatten Aushubmaterial vom Uferbereich des Strandbades mit Metalldetektoren abgesucht.