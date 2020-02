Hoffnungsschimmer für Mars-Mitarbeiter

Mitte Oktober des Vorjahres gab Mars Austria bekannt, den Standort in Breitenbrunn aufgeben zu wollen. Als Grund für die schrittweise Schließung des Werks im Burgenland gab das Unternehmen die sinkende Nachfrage nach Rollwaffel-Produkten an. Es werde aber auf jeden Fall bis Ende 2020 weiterproduziert, so das Unternehmen.

Gespräche mit „mehreren Interessenten“

Gleichzeitig laufen intensive Gespräche über eine mögliche Übernahme der Produktionsstätte. Es gebe derzeit mehrere Interessenten, hieß es am Mittwoch von Mars Austria. Man wollte aber nicht ins Detail gehen, wie viele es sind. Es könnte allerdings schon in den nächsten Wochen zu einer Entscheidung kommen, hieß es. Auch das Land Burgenland setzt sich seit Bekanntwerden der Schließungspläne für einen Erhalt des Werks in Breitenbrunn ein, nicht zuletzt aufgrund dieser Gespräche seien einige Kontakte zu möglichen Interessenten hergestellt worden, heißt es von Mars Austria.