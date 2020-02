Drei Pirker-Filme im Kunstraum Eisenstadt

Der Film „Die Frauen. Walter Pichler und St. Martin“ gibt Einblicke in die Arbeit des 2012 verstorbenen Bildhauers Walter Pichler, der ein eigenwilliger Grenzgänger zwischen Architektur, Skulptur und Design war. Für seine Werke schuf er meist auch eigene Behausungen. Die Erzählstimmen im Film gehören Pichlers Frau und Tochter.

Pirkers Film „Es gibt Bilder, weil es Wände gibt“ ist eine Gegenüberstellung von Texten des französischen Schriftstellers George Perec und konkreten Arbeiten des Bildhauers Christian Ruschitzka. Ein Beispiel dafür, wofür Raum noch stehen kann verdeutlicht Pirker in ihrem Film „The Future will not be Capitalist“. Sie gibt darin Einblicke in die Zentrale der Kommunistischen Partei Frankreichs in Paris. Die Filme sind ab Donnerstag um 19.00 Uhr im Kunstverein Eisenstadt zu sehen.