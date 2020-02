SPÖ-Klub auf Klausur in Frauenkirchen

Es ist die erste Arbeitsklausur des roten Klubs nach der Landtagswahl, bei der die SPÖ die Absolute Mehrheit erreicht hat. Seither regieren die Sozialdemokraten das Burgenland mit einer Alleinregierung. Laut SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich ist man direkt von der Angelobung am Montag in die Klausur gegangen, seither befinde man sich im „Arbeitsmodus“.

„Wir haben festgelegt, wie wir die Landtagsarbeit im Landtag anlegen wollen, auch in Zusammenarbeit mit den anderen Fraktion. Andererseits haben wir festgelegt, welche Dinge wir kurzfristig, aber auch langfristig in den fünf Jahren umsetzen wollen. Da gibt es vieles, etwa den Wohnbau, den wir jetzt sofort angehen“, so Hergovich.

„Zahlreiche Leuchttürme“ in Regierungserklärung

Der Klubobmann spricht von „zahlreichen Leuchttürmen“, die Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Regierungserklärung am Donnerstag nächster Woche präsentieren werde. „Ich kann eines vorweg nehmen: Wir werden die Wohnbauförderung neu gestalten. Sie ist die Beste in Österreich, aber wir wollen sie weiterentwickeln und ökologischer machen“, so Hergovich.

ORF/Hannes Auer

Zur zukünftigen Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien im Landtag sagt Hergovich: „Wir haben eine absolute Mandatsmehrheit im Landtag, aber wir wollen trotzdem eng zusammenarbeiten, dort wo wir Gemeinsamkeiten finden. Es geht darum, die besten Ideen für das Burgenland umzusetzten, völlig egal, welche Fraktion sie einbringt. Das kann im Bildungsbereich mit den Grünen sein, das kann im Bereich der Sicherheit oder des Arbeitsmarktes mit der FPÖ sein, aber das kann auch bei der Wirtschaftspolitik mit der ÖVP sein“, so Hergovich.

Bei der Klausur heißt es zu den Medienberichten um mögliche Personalrochaden bei der ÖVP, dass man davon nur gerüchterweise gehört habe – mehr dazu in „Kurier“-Bericht: Steiner und Wolf vor Rücktritt. „Zurufe“ an die ÖVP werde es laut Hergovich aber nicht geben.