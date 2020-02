Chronik

Angeschossene Kornweihe gefunden

In Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) haben zwei Spaziergänger aus Wien eine angeschossene Kornweihe gefunden. Der geschützte Greifvogel wurde in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee gebracht. Die Umweltorganisation WWF hat Anzeige erstattet.