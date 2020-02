Sanochemia: Hoffen auf Rettung

Das börsennotierte Traditionsunternehmen Sanochemia in Neufeld an der Leitha ist im vergangenen Dezember in die Insolvenz geschlittert – mehr dazu in Sanochemia bringt Insolvenzantrag ein. Der Pharmahersteller ist mit 27 Millionen Euro überschuldet, insgesamt sind 282 Gläubiger aus dem In- und Ausland betroffen.

140 Mitarbeiter in Neufeld an der Leitha

Nun besteht Hoffung auf die Fortführung des Unternehmens: Es sollen sechs Millionen Euro an frischem Kapital zugeschossen werden, um einen Konkurs abzuwenden. Das Geld kommt vom bisherigen Eigentümer, der deuschen B.E. Imaging GmbH. Die Firma erzeugt in erster Linie Röntgenkontrastmittel für Radiologen und Spitäler. Geld kommt weiters von der EOSS Technologie Holding sowie von der Wirtschaft Burgenland GesmbH.

Die dafür notwendigen Beschlüsse sollen bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 11. März getroffen werden. Weiters stehen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung die Aufstockung des Aufsichtsrates von derzeit drei auf vier Mitglieder und die Verlegung des Firmensitzes von Wien an den Produktionsstandort nach Neufeld. Sanochemia hat etwa 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 140 davon arbeiten in Neufeld.