Mogersdorf: Asylverfahren neu aufgerollt

Hat ein Asylwerber einen negativen Asylbescheid, dann hat er zwei Wochen Zeit, freiwillig auszureisen. Darüber hinaus hat er sechs Wochen Zeit, sich an ein höheres Gericht zu wenden, etwa an den Verwaltungsgerichtshof. In dem konkreten Fall des 29-jährigen Afghanen habe man die Entscheidung dieser höheren Instanz gar nicht abgewartet, kritisierte Lukas Gahleitner von der Asylkoordination.

„Im konkreten Fall müssen wir sagen, dass wir sämtliche Behörden davon informiert haben, dass hier die Rechtsmittelfrist offen ist. Hier hat auch die Anwältin die Behörden davon informiert. Auf der Ebene der Behörden gibt es hier aber keinen großen Willen, zuzuwarten. Hier wird nur auf die rechtskräftige Entscheidung verwiesen, auf der sie ihr Handeln stützen“, so Gahleitner.

Asylkoordination fordert Verlängerung der Frist

Gahleitner fordert nun, dass diese Frist von Seiten des Gesetzgebers verlängert wird. Das bedeutet, dass erst abgeschoben wird, wenn tatsächlich kein Rechtsmittel bzw. keine Beschwerde mehr möglich ist. „Es wäre für den Gesetzgeber einfach, diese Frist zur freiwilligen Ausreise auszudehnen, also bis zur Entscheidung über die Verfahrenshilfe bzw. über die aufschiebende Wirkung“, so Gahleitner.

Da das Bundesverwaltungsgericht nun entschieden hat, dass das Verfahren des Afghanen noch weiter geht, hat der Mann ein gültiges Aufenthaltsrecht in Österreich. Deshalb solle er nun zurückgebracht werden, so Gahleitner: „Wir fordern, dass hier das Innenministerium alles daran setzt, hier die Wiedereinreise zu ermöglichen.“ Das Innenministerium wollte das auf Nachfrage das nicht kommentieren.

Zahlreiche Unterstützer hoffen auf Rückkehr

Der Afghane hat in Österreich zahlreiche Unterstützer, darunter auch Doro Blanke von „Fairness Asyl“. Sie hat auch weiterhin Kontakt mit den 29-Jährigen in Kabul. Der Mann ist zum christlichen Glauben konvertiert, weshalb er in Afghanistan besonders gefährdet ist. Momentan verstecke sich der Mann in einem Zimmer in Kabul, erzählte Blanke: „Er wurde auch schon beim Mittagessen von drei muslimischen Männern angesprochen, er solle doch mitkommen, um zu beten. Religion sei kein Spaß. Einen Konvertiten in ein radikal-muslimisches Land darf einfach nicht passieren“, so Blanke.

Der Afghane ist im Burgenland in die Schule gegangen. Er macht Sprachkurse, ist beim Sportverein engagiert und gilt als gut integriert, „Es gibt viele Menschen, die sich für ihn einsetzen, etwa der Bischof vom Burgenland (Ägidius Zsifkovics, Anm.) oder Bischof Hermann Glettler. Es haben sich ganz viele Menschen für ihn eingesetzt, und das passiert auch nur, weil er so gut integriert ist“, so Blanke. Sie fordert, dass der junge Afghane so rasch wie möglich nach Österreich zurückkommt, um hier den Ausgang seines Verfahrens abwarten zu können.