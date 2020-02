Judo European Open in Oberwart

Beim European Open in Oberwart war heuer die Männer-Elite am Start. Dabei sind 244 Judoka aus 43 Nationen und fünf Kontinenten im Südburgenland zu Gast. Es könnte allerdings das letzte Turnier dieser Größenordnung in Oberwart gewesen sein, bestätigte Roland Poiger, Präsident des österreichischen Judoverbandes.

Lange Judo-Tradition in Österreich

„Der Stand ist, dass wir uns freuen, dass es jetzt zehn Jahre hier war, trotzdem sind wir auch als österreichischer Judoverband an einem Punkt, wo wir uns die Frage stellen: ‚Brauchen wir ein Heimturnier und in welcher Form?‘. Wir haben eine lange Tradition in Österreich und analysieren jetzt gerade. Das Problem ist, dass die Weltranglistenpunkte so niedrig sind, dass es immer schwieriger wird Topklasse-Athleten hierher zu bekommen“, so Poiger.

Keine heimischen Aushängeschilder dabei

Die Zuseher in der Oberwarter Sporthalle mussten auch auf heimische Aushängeschilder verzichten. Für viele Judoka steht aktuell die Qualifikation für olympischen Sommerspiele im Vordergrund, so Poiger: „Wir haben mit der brasilianischen Mannschaft auch richtige Topathleten hier. Ein bisschen ein Wermutstropfen ist, dass der eine oder andere Österreicher nicht starten kann, aber da zählt ganz klar die Olympia-Qualifikation.“ Aus sportlicher Sicht gab es am Samstag einmal Edelmetall für Österreich. Das Judo-Turnier dauerte bis Sonntagabend.