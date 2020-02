Angelobung: ORF Burgenland berichtet live

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und die SPÖ Regierungsmitglieder werden am Montag nicht nur mit den Stimmen der eigenen Mandatare gewählt, sondern auch mit den Stimmen der Freiheitlichen und der Grünen – mehr dazu in FPÖ und Grüne werden LH und Regierung wählen. Die ÖVP entscheidet erst kurz vor der Landtagssitzung, ob sie die SPÖ-Alleinregierung mitwählt oder nicht. Die SPÖ braucht die Zustimmung der anderen Parteien aber gar nicht – ohne Proporz und aufgrund der absoluten Mehrheit kann die SPÖ mit Landeshauptmann Doskozil an der Spitze alleine regieren – mehr dazu in Fast 57.000 Vorzugsstimmen für Doskozil.

Alleinregierung fix

Die Sozialdemokraten haben bei der Landtagswahl mit 49,9 Prozent die absolute Mehrheit erreicht – mehr dazu in SPÖ schafft Absolute. Die Stimmen der 19 SPÖ-Landtagsabgeordneten würden für die Wahl reichen. Doskozil hat im Februar des Vorjahres Landeshauptmann Hans Niessl abgelöst – als Regierungschef der rot-blauen Landesregierung. Nun wird der 49-Jährige Landeshauptmann des Burgenlandes mit einer Alleinregierung. Die Regierung ist kleiner als zuvor – es gibt fünf statt bisher sieben Mitglieder – alle SPÖ Landesräte bleiben – mehr dazu in Keine Änderungen im SPÖ-Regierungsteam.

36 Abgeordnete wählen

Am Beginn der konstituierenden Sitzung steht die Angelobung der 36 Abgeordneten, darunter ziehen 15 erstmals in den Landtag ein – zehn für die SPÖ und fünf für die ÖVP – mehr dazu in Viele Neue im Landtag. Danach erfolgt die Wahl der drei Landtagspräsidenten. Verena Dunst (SPÖ) bleibt die Erste Landtagspräsidentin – neu sind Georg Rosner (ÖVP) als Zweiter und Kurt Maczek (SPÖ) als Dritten Landtagspräsidenten.

Dann folgt die Wahl der Schriftführer, Ordner und der burgenländischen Bundesräte. In mehreren Wahlgängen wird anschließend über die Mitglieder des Landes-Rechnungshofausschusses entschieden. Am Ende finden die Wahl und Angelobung der neuen Regierung statt. In einem Wahlgang stimmen alle 36 Abgeordneten über den Vorschlag ab, der neben Hans Peter Doskozil als Landeshauptmann, Astrid Eisenkopf als Landeshauptmann-Stellvertreterin und wie bisher Heinrich Dorner, Christian Illedits und Daniela Winkler als Landesräte vorsieht.

