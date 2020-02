Altenmarkt: Burgenländer auf der Piste

Bei der burgenländischen Skiwoche in Altenmarkt-Zauchensee haben seit 1975 tausende Mädchen und Buben skifahren gelernt oder ihre Technik verbessert. 86 Kinder und Jugendliche nahmen an der 46. burgenländischen Skiwoche teil – und die meisten von ihnen kamen samt Familie und Freunden auch zum traditionellen Burgenlandabend.

Kinder und Jugendlichen über die Skiwoche Die Altenmarktwoche ist für viele Burgenländerinnen und Burgenländer ein Fixtermin

Winkler: „Wichtig für das Burgenland“

Die Kooperation zwischen dem Jugendreferat des Landes Burgenland und des Burgenländischen Skiverbandes bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, auch ohne Begleitung der Eltern oder Angehörigen, eine Wintersportwoche in Altenmarkt zu verbringen, so Familienlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ)

„Es ist für das Burgenland ganz wichtig. Wir haben in Österreich eine Skination und es ist wichtig, dass wir den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, dass sie Skifahren lernen, aber auch dass sie andere Wintersportarten kennenlernen.“ Es sei auch wichtig, dass burgenländische Familien dabei finanziell unterstützt werden und die Möglichkeit haben, so Winkler.

Guttmann: „Wollen Freude wecken“

„Ich bin immer wieder begeistert, wie viele Kinder da teilnehmen. Heuer haben wir wir einen Rekord. Wir wollen aber keine Rekorde, wir wollen eine Freude wecken und wenn man die Kinder bei der Siegerehrung sieht, weiß man, warum man das tut“, so der Präsident des Burgenländischen Skiverbandes Gerald Guttmann.

