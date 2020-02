Pflegebereich: Kundgebung in Eisenstadt

Mit einem Pfeifkonzert machten die Gewerkschaftsfunktionäre und Beschäftigten im Pflegebereich in Eisenstadt auf ihr Anliegen aufmerksam: „35 Stunden sind genug“ stand auf den Tafeln, die sie hochhielten. Die Arbeit in der Sozialwirtschaft sei schwer und belastend, deshalb brauche es die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn um die Beschäftigten zu entlasten. Dieser Argumentation schloss sich auch Optima-Med-Betriebsrat Markus Halbauer an. Er ist in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) beschäftigt.

ORF

„Etappenweise Einführung der 35-Stunden-Woche leistbar“

„Weil wir täglich mit Menschen zusammenarbeiten, die 24 Stunden Betreuung brauchen, teilweise schwerste Schicksalsschläge hinter sich haben. Wir selbst in der Pflege- und Sozialwirtschaft haben auch Familien zu Hause, für die wir da sein sollten und die Belastung, die uns derzeit auferlegt wird, gibt uns kaum die Zeit für sie da zu sein“, so Halbauer. Eine 35-Stunden-Woche sei sicher nicht sofort erreichbar, sagte Andreas Laaber, der Caritas-Kollektivvertragsverhandler für die Gewerkschaft der Privatangestellten. Eine etappenweise Einführung sei aus seiner Sicht allerdings leistbar. Ein erster Schritt soll ab 1.1. 2021 erfolgen, so Laaber.

„Die stillen Helden wehren sich“

Auch aus verschiedenen Dienstgeberbereichen gebe es Signale, dass etwas für die Beschäftigten getan werden müsse, meinte der Regionalvorsitzende der GPA-djp, Christian Dvorak. Sollte das aber nicht der Fall sein, müsse man darüber nachdenken wie es weitergehen könnte. „Ich habe einmal auf einer Tafel gelesen: ‚Die stillen Helden wehren sich‘. Und genauso ist es jetzt. Wir müssen für diese Menschen einfach etwas weiterbringen, weil sie für uns viel leisten“.

ORF

Auch AK-Präsident Gerhard Michalitsch stellte sich bei der Kundgebung hinter alle Forderungen der Gewerkschaft. Die nächste KV-Verhandlungsrunde in der Sozialwirtschaft findet am kommenden Montag in Wien statt.