Einbrecher scheitern an Panzerglasscheibe

Der Tatort liegt direkt an der Hauptstraße im Zentrum von Oberwart, nur rund 200 Meter Luftlinie vom Polizei-Posten entfernt. Die Diebe schlugen um 2.55 Uhr zu. Das Geschäft ist alarmgesichert, daher wurde auch die Eigentümerin des Juweliergeschäfts, Adele Reiss, sofort alarmiert. „Ich bin sofort in die Firma gefahren. Gottseidank war die Polizei schon vor Ort. Gestohlen wurde nichts, da das Panzerglas gehalten hat“, so Reiss.

ORF/Kurt Krenn

Die Täter mussten daher ohne Beute flüchten. Die rund fünf Quadratmeter große Auslagenscheibe weist allerdings zahlreiche Sprünge auf und muss ausgetauscht werden. Einbruchswerkzeug ließen die Unbekannten am Tatort aber nicht zurück, sagte Vanessa Reiss, die Tochter der Juwelierin.

Erster Überfall in 90 Jahren

„Die Spurensicherung war in der Nacht sofort vor Ort, es konnte aber bisweilen kein Täter ausgeforscht werden“, so Vanessa Reiss. Bislang meldeten sich auch noch keine Augenzeugen. Das betroffene Juweliergeschäft in Oberwart gibt es bereits seit mehr als 90 Jahren, es war der erste Einbruchsversuch in der Firmengeschichte.