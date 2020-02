Bessere Infrastruktur an der A4

Die beiden bestehenden A4-Parkplätze zwischen Neusiedl am See und Parndorf wurden innerhalb von sieben Monaten zu modernen Rastplätzen umgebaut. Am Mittwoch wurden sie offiziell eröffnet.

Mehr Verkehrssicherheit

Zentrales Motiv des Umbaus der bestehenden gegenüberliegenden Parkplätze war die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Insgesamt verfügen die beiden neuen Rastplätze nun über 68 Pkw- und 141 Lkw-Parkplätze. Der Lkw-Anteil auf der A4 liegt mit 17 Prozent deutlich über dem österreichweiten Schnitt – gerade unter diesem Gesichtspunkt tragen die Parkplätze zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei, sagt Verkehrslandesrat Heinricht Dorner (SPÖ). „Wir wissen, dass der Lkw-Verkehr zunimmt. Und dahingehend ist es sehr wichtig, dass es auch Raststationen und Rastplätze wie eben hier gibt. Damit sich eben die Fahrerinnen und Fahrer ausruhen können“, so Dorner.

Elf Millionen Euro investiert

Die beiden Rastplätze sind auf dem neuesten Stand der Technik, sagt ASFINAG-Geschäftsführer Andreas Fromm. „Wir haben eine Infrastrukturzeile, die auf dem modernsten Stand ist, wo man auf die Toilette gehen kann – Sauberkeit ist hier für uns ganz wichtig. Und für die Sicherheit sorgen wir auch. Der Parkplatz ist videoüberwacht und wir können jederzeit mit den Kameras schauen, ob alles in Ordnung ist auf den Rastplätzen“, so Fromm.

Die Rastplätze verfügen zudem über Notrufsäulen, Duschgelegenheiten und mehrere Sitzgelegenheiten. Für medizinische Notfälle sind sie außerdem mit Defibrilatoren ausgestattet. Insgesamt hat die ASFINAG elf Millionen Euro investiert. Die Bauzeit betrug sieben Monate.