Beratung abseits von Medizin und Pflege

Die ganzheitliche Heilung der Menschen steht laut Papst Franziskus am heurigen Welttag der Kranken im Mittelpunkt. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt will man daher auf Abteilungen abseits von Medizin und Pflege aufmerksam machen, so die Organisatorin Bettina Hanel vom Pastoralrat des Krankenhauses.

Abteilungen abseits von Medizin und Pflege

Am Tag der offenen Tür präsentieren sich daher unter anderem das Entlassungsmanagenemt, die Krankenhaus-Seelsorge oder die Ethik-Abteilung. „Es ist sehr wichtig, dass man diese Themen, die eigentlich so im Krankenhaus vorhanden sind, ein bisschen transparent macht. Die Überleitungspflege, die Ethik, die Seelsorge, das sind Komponenten des tagtäglichen Versorgungsprogrammes im Krankenhaus“, so die Leiterin der Ethik-Abteilung und der Klinischen Psychologie Ingrid Trummer.

Krankenhaus feiert heuer Jubiläum

Bis 14.00 Uhr können sich Besucher an Ständen im Eingangsbereich informieren. Um 14.00 Uhr findet eine heilige Messe in der Krankenhauskirche statt. „Am Nachmittag ist die Messe für die Kranken mit der Krankensalbung. Die Krankensalbung deswegen, dass man in der Krankheit selbst gestärkt wird und auch die Genesung gefördert wird“, erklärt der Hausherr Pater Prior Daniel Katzenschläger.

Der Tag der offenen Tür im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt ist der Auftakt zum Jubiläumsjahr 2020. Das Krankenhaus feiert heuer das 260-Jährige bestehen.