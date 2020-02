Flurbrand in Siegendorf

Die Sirenen alarmierten um 16.08 Uhr die Feuerwehren in Siegendorf und Zagersdorf. Zirka 3.500 Quadratmeter Wiese brannten. Der lebhafte Wind trieb das Feuer gefährlich nahe an die angrenzenden Grundstücke und fachte es schnell an. Die beiden Feuerwehren konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Insgesamt waren 25 Feuerwehrmänner und -frauen mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Nur 20 Minuten nach Einsatzende heulte wieder die Sirene in Siegendorf. Ein Anwohner hatte nochmals aufflammende Glutnester bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Vor Ort konnte jedoch kein Brand mehr festgestellt werden. Diesmal waren 15 Mitglieder und zwei Fahrzeuge im Einsatz.