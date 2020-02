Chronik

Schulung für Feuerwehren für E-Autos

Durch die vorgebenen Emissionssenkungen steigen immer mehr Menschen auf Elektro- und Hybridfahrzeuge – also eine Kombination aus Elektro- und Benzinmotor – um. Damit man in einer Unfallsituation vorbereitet ist, organisierte der ÖAMTC gemeinsam mit Feuerwehren im Bezirk Neusiedl am See eine Schulung.