Gunners feiern ersten Sieg seit vier Wochen

Die Partie verlief durchaus dramatisch. Oberwart lag im dritten Viertel schon mehr als zehn Punkte voran, gab den Vorsprung allerdings im letzten Abschnitt wieder aus der Hand. Bei einem Spielstand von 80:80 ging es in die erste, beim Stand von 89:89, in die zweite Verlängerung. Dort agierten die Gunners letztlich effektiver und holten den ersten Sieg seit vier Wochen.

Erster Saisonsieg gegen Gmunden

„Ich glaube wir sind als Mannschaft über das ganze Spiel zusammen geblieben, egal ob das im dritten oder im vierten Viertel oder in den zwei Verlängerungen war. Wir haben jedes Mal Gas gegeben und uns jedes Mal zurückgekämpft, auch wenn die Swans einmal in Führung waren. Wir sind einfach im Kopf sehr stark geblieben und das war für uns heute sehr wichtig“, so Gunners-Kapitän Sebastian Käferle. Es war der erste Saisonsieg gegen Gmunden. Tabellenführer ist Kapfenberg nach einem knappen Sieg im Spitzenspiel gegen Klosterneuburg – mehr dazu in Kapfenberg stürzt Kolsterneuburg von Tabellenspitze.

Auch Mattersburg Rocks erfolgreich

In der zweiten Basketballliga feierte Mattersburg einen klaren 96:71 Auswärtssieg bei den Raiders Tirol. Die Rocks verteidigten damit die Tabellenführung. Heute gastieren die Blackbirds Güssing/Jennersdorf bei den Basket Flames in Wien. Die Dragonz Nord Eisenstadt spielen bei den Fürstenfeld Panthers.