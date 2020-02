SOS-Kinderdorf übernimmt Allianzvorsitz

Im Mittelpunkt stehen jedes Jahr Themen, die die Gesellschaft bewegen. Heuer geht es vor allem um das Thema Digitalisierung. Das Motto für dieses Jahr lautet "Das digitale Dorbankerl. „Früher haben sich die Menschen oft vor dem Haus auf einem Bankerl getroffen, heute passiert das eher digital auf den verschiedenen Plattformen“, sagte der Leiter des SOS-Kinderdorfs, Marek Zeliska.

Digitalisierung als Schwerpunktthema

Mütter, Väter und Kinder würden mittlerweile alles im Internet suchen – vom Rezept über den Job bis hin zu Freunden. Blogs seien jetzt die neuen Dorfbankerl, man treffe sich einfach im Netz, so Zeliska. Daher wolle man dieses Thema heuer in den Vordergrund stellen. Man habe in Gesprächen mit Familien bemerkt, welch wichtige Rolle das Internet und die Digitalisierung spielen würden und habe sich deshalb für diese Themenwahl entschieden, sagte Zeliska. Den Höhepunkt des Jahres bildet die „Woche der Familie“, die immer im Mai stattfindet.

Die Allianz für Familien wurde vor 19 Jahren gegründet. Die Ziele sind unter anderem Bildungs- und Betreuungsangebote für Familien anzubieten oder Familien besser miteinander zu vernetzten. Insgesamt gehören der Allianz derzeit 15 Mitglieder an, darunter etwa Organisationen wie die Caritas, die Volkshilfe oder der Familienbund.