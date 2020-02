Rohrbach: Talentschmiede im Kickboxen

Seit mittlerweile 25 Jahren leitet Michael Gerdenitsch das Training beim Kickbox-Club in Rohrbach. Außerdem ist er auch Trainer im Nationalteam und er engagiert sich als Instruktor in vielen Schulen. Das Kickboxen bestimmt, auch nach seiner aktiven Karriere auf der Matte, weiter sein Leben.

ORF

Fünf Weltmeistertitel ins Burgenland geholt

Als aktiver Kickboxer kämpfte sich der 41-Jährige an die Spitze und krönte seine erfolgreiche Karriere mit insgesamt fünf Weltmeistertitel. „Vor meiner aktiven Zeit haben alle immer gesagt: Was willst du aus Rohrbach oder aus dem Burgenland? Aus so einem kleinen Verein? Was soll denn da schon werden! Da musst du nach Wien gehen, wo die großen Trainer sind! Und ich bin aber eigentlich ein ziemlicher Sturkopf und sehr verbissen. Und das versuche ich auch meinen Schülerinnen und Schülern weiterzugeben. Wenn man sich etwas in den Kopf setzt und man auch dafür arbeitet, dann kann man vieles, wenn nicht sogar alles erreichen. Das heißt aber nicht, dass es leicht ist“, so Gerdenitsch.

ORF

Viele Nachwuchstalente am Start

Im alten Lagerhaus in Rohrbach formt Gerdenitsch gemeinsam mit seinem Team den Klub zu einer Talentschmiede. Die zwölfjährige Anna Schmidl wurde zum Beispiel 2018 Weltmeisterin und 2019 Vize-Europameisterin. Ihr Bruder Felix holte im Vorjahr Gold bei der Europameisterschaft. Der elfjährige Sandro Nukic gewann WM-Bronze und EM-Silver. Und auch die 17-jährige Yvonne Schmidl ist in ihrer Klasse Staatsmeisterin und Europa-Cup-Siegerin.

All das sind Erfolge die Gerdenitsch, der als Trainer heute oft nur noch im Hintergrund steht, mitträgt. „Er hat mich in sehr jungem Alter auf das Kickboxen aufmerksam gemacht. Ich habe das dann ausprobiert und es hat mir gefallen“, so Nachwuchs-Europameister Felix Schmidl. „Er ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich“, so seine Schwester Anna über ihren Trainer.

ORF

Der gelernte Ingenieur für Holzbautechnik betreut in Rohrbach mehrmals wöchentlich rund 70 Kickboxerinnen und Kickboxer und sorgt dabei für ein familiäres Klima beim Klub. „Wenn die Eltern in der Tür stehen und zuschauen, dann lade ich sie ein mitzumachen. Viele haben ja früher selber etwas gemacht. Und mittlerweile sind viele Elternteile bei unserem Training dabei“, so Gerdenitsch. Er und seine Talente aus Rohrbach werden auch im Jahr 2020 für heimische Erfolge sorgen und die kleine Ortschaft auf der internationalen Kickbox-Bühne groß vertreten.