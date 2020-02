Bad Tatzmannsdorf: 400 Jahre Heilquelle

Die rege Bautätigkeit verbunden mit kurzfristigen Hotelschließungen haben dem Kurort ein Minus von mehr als 10.000 Nächtigungen beschert – mehr dazu in Bad Tatzmannsdorf: Minus bei Nächtigungen. Heuer soll es wieder aufwärts gehen, sagte Tourismusdirektor Dietmar Lindau. Das Ziel für das Jahr 2020 sei ein Nächtigungszuwachs von fünf Prozent. Man sollte also zwischen 520.000 und 525.000 Nächtigungen landen, so Lindau.

Neuausrichtung im Jubiläumsjahr

Außerdem soll Bad Tatzmannsdorf neu positioniert werden, sagte der Obmann des Vereins Regionalmarketing, Leonhard Schneemann. Man wolle Premiumkompetenz für neue Lebensenergie in Bad Tatzmannsdorf anbieten. Man wolle gemeinsam, sowohl auf kommunaler als auch auf betrieblicher Ebene, Maßnahmen setzen, damit es sicht- und spürbar werde, dass es hier diese Kompetenz gebe.

94 Prozent der Gäste in Bad Tatzmannsdorf kommen aus Österreich. Künftig wolle man daher auch auf eine Internationalisierung der Gästeschicht setzen, so Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton. Die große Chance sei Deutschland – dort habe man wirklich die Chance auf dem Markt zu punkten. Man werde eine Deutschlandkampagne machen und da werde auch Bad Tatzmannsdorf dabei sein, so Anton.

400-Jahr-Feier im Juli

Der traditionsreiche Kurort hat heuer auch Grund zum Feiern: die örtliche Heilquelle ist 400 Jahre alt. Bad Tatzmannsdorf sei durch das Heilwasser als Gemeinde, als Ort, als größter Tourismus- und Kurort, groß geworden, sagte Bürgermeister Gerd Polster (SPÖ). Das wolle man im heurigen Jahr mit einigen Veranstaltungen gebührend feiern. Man wolle aber auch mit der Pflanzung von 400 Bäumen Nachhaltigkeit erzielen. Das Jubiläum „400 Jahre Heilquelle“ soll dann im Juli groß gefeiert werden.