Fahrschullehrerinnen für Saudi-Arabien

Der gebürtige Niederösterreicher Franz Wurz hat vor mehr als zehn Jahren das Burgenland zu seiner neuen Heimat gemacht. Derzeit trifft man ihn aber in seiner Gemeinde, in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), nicht so oft an. Wurz pendelt aktuell zwischen Russland, Ägypten und nun auch Saudi-Arabien hin und her.

Führerschein seit 2018 auch für Frauen

In dem lange als sehr konservativ geltenden Königreich dürfen seit dem Jahr 2018 jetzt auch Frauen den Führerschein machen. Wurz hat, gemeinsam mit seinem Sohn, dem Ex-Formel-1-Rennfahrer Alexander, das gesamte Projekt für die Fahrschulausbildung an Land gezogen. Man habe einen sehr guten, saudischen Partner. Man sei aber auch stolz auf die Qualität, die man bislang geliefert habe – mit sehr guten Mitarbeiterinnen, die man nach Saudi-Arabien geschickt habe und die dort einen guten Job gemacht hätten, so Wurz.

Die entsprechenden Handbücher habe man außerdem in Kooperation mit einer Fahrschule entwickelt. Das Projekt sei in Summe stimmig, und wahrscheinlich sei man vor allem deswegen auch ausgewählt worden, sagte Wurz. Die Tatsache, dass in Saudi-Arabien nur Frauen die Fahrschülerinnen unterrichten dürfen, birgt einige Herausforderungen, auch weil die Saudis hohe Anforderungen stellen.

Sie müssten Fahrschullehrerinnen mit mehrjähriger Berufserfahrung sein, das sei sehr wichtig. Sie müssten Englisch können und dazu bereit sein die Kultur dort so zu akzeptieren, wie sie ist, sagte Wurz. Neben der Neuorganisation der Fahrausbildung in dem 38 Millionen Einwohner zählenden Staat, ist Franz Wurz auch an der Planung und dem Bau einer Rennstrecke beteiligt, die noch im Sommer eröffnet werden soll.