Politik

ÖVP-Team nach Landtagswahl komplett

Der ÖVP-Landesparteivorstand hat am Freitag die Weichen für die kommende Legislaturperiode gestellt. So wird der Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner Zweiter Landtagspräsident und der frühere Jennersdorfer Bürgermeister Bernhard Hirczy zieht in den Bundesrat ein.