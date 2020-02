Pinkafeld bekommt neuen FH Campus

Insgesamt waren 24 Projekte für den Um- und Ausbau der FH Pinkafeld eingereicht worden. Eine fachkundige Jury hat sich ganz klar für den Entwurf des Wiener Architektenbüros Pichler & Traupmann als Siegerprojekt entschieden, sagte der Geschäftsführer der FH Burgenland Georg Pehm. „Die Jury hat vor allem überzeugt, dass das Siegerprojekt hervorragend zur Fachhochschule passt – das macht uns aus. Es passt in die Landschaft, es passt zu unseren Inhalten und es erfüllt den Zweck, den wir brauchen“, so Pehm.

Die Details des Siegerprojektes erläuterte der aus Glasing bei Güssing stammende Architekt Johann Traupmann. „Das Projekt ist auf den begriff Campus aufgebaut. Campus bedeutet eigentlich ein Feld von Gebäuden, die von Grünräumen umgeben sind – das war auch die Idee, die wir hier realisiert haben. Die Gebäude sind in Pavillonform angeordnet, mit verschiedenen Wegverbindungen verknüpft. Es ist ein großes Potential von Innen- und Außenraumbeziehungen, wo die Lehre dann in einem angenehmen Umfeld stattfinden kann“, so Traupmann.

ORF

Design passt zur FH Pinkafeld

Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) vereint das Projekt innovatives Design und ökologische Nachhaltigkeit. „Ich bin ganz begeistert, wenn ich mir das Projekt anschaue, passt es zu Pinkafeld. Es passt zum Thema, zur Forschung und zur Bildung. Es bietet den jungen Menschen etwas ganz Besonderes und ich bin natürlich stolz, dass sowas im Südburgenland entstehen kann“, sagte Doskozil.

ORF/Kurt Krenn

Aus Sicht des Pinkafelder Bürgermeisters Kurt Maczek (SPÖ) ist das Projekt nicht nur städtebaulich interessant. „Dieses Projekt ist für Pinkafeld ein nachhaltiges Projekt, sehr zukunftsweisend – Energie und Umwelt miteinbezogen“, so Maczek. Die Gesamtkosten des Um- und Neubaus der FH Pinkafeld sind mit 27,4 Millionen Euro veranschlagt. Umgesetzt wird das Projekt in zwei Etappen, die erste Bauphase soll bis zum Sommer 2022 abgeschlossen sein.