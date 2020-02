Bildung

Sprachentalente im Wettkampf

Etwa 130 Schülerinnen und Schüler sind am Donnerstag in der Pädagogischen Hochschule (PH) Burgenland in Eisenstadt beim Fremdsprachenwettbewerb angetreten, um ihre Sprachkenntnisse unter Beweis zu stellen. Zur Auswahl standen acht verschiedene Sprachen.