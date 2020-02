Pflegende Angehörige: Bisher 88 Anstellungen

Jeweils am ersten Tag des Monats werden die pflegenden Angehörigen angestellt. Zu den 88 Anstellungen würden zusätzlich 109 positiv behandelte Anträge vorliegen, darunter 71 von Frauen und 38 von Männern. Die höchste Nachfrage gebe es bei der Pflegestufe vier. Die pflegenden Angehörigen verdienen monatlich bis zu 1.700 Euro netto. Sie sind sozialversichert und die Zeit wird für die Pension angerechnet. Angestellt sind sie bei der im Oktober des Vorjahres gegründeten Pflegeservice Burgenland GmbH – mehr dazu in Start für Anstellung pflegender Angehöriger. Ziel des Modells sei die Absicherung und Entlastung der pflegenden Angehörigen, so Illedits.

5,4 Millionen Euro zur Verfügung

Nach Berechnungen des Landes gebe es bis zu 600 Menschen im Burgenland, für die dieses Anstellungsmodell infrage komme. Würden all diese 600 Personen gleichzeitig angestellt werden, wäre ein Budget von 13 Millionen Euro jährlich notwendig. Die Anstellungen erfolgen allerdings schrittweise. Für das Jahr 2020 wurden 5,4 Millionen Euro budgetiert.