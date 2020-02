Coronavirus: Burgenland gut vorbereitet

Das Land Burgenland sei in engem Informationsaustausch mit den Amtsärzten, der Polizei und der Landessicherheitszentrale, sagte Sonja Windisch, die Leiterin der Abteilung Gesundheit und Soziales. Man sei auf einen möglichen Ernstfall gut vorbereitet. Am 30. Jänner wurde am Grenzübergang Nickelsdorf eine Reisegruppe aus Wuhan kontrolliert – auch hier wurde kein Verdachtsfall festgestellt, die chinesische Reisegruppe konnte weiterfahren.