Bewegung und Spaß bei „Action Day Tour“

Fast 300 Schüler und Schülerinnen waren beim Start der „Action Day Tour“ in Mattersburg dabei. Elf Stationen waren aufgebaut, auf denen die Kinder verschiedenste Sportarten ausprobieren konnten, etwa Bogenschießen, Boxen oder als Spielfigur im Riesenwuzzler.

ORF

Sind alle Stationen absolviert – gibt es als Belohnung nicht nur Lob, sondern auch eine Medaille umgehängt. Auch beim Lehrpersonal kommt der sportintensive Schultag gut an: „Für die Kinder ist es großartig und wunderbar, dass sie sich eine Auszeit vom Lernen nehmen und hier verschiedene Möglichkeiten annehmen können“, so NMS-Lehrerin Judith Artner.

Schüler in Bewegung bringen

Der Action Day in Mattersburg ist erst der Anfang der Tour. Die Aktion wird burgenlandweit veranstaltet. Im vergangenen Jahr konnte man mit dem Bewegungstag mehr als 6000 Schüler und Schülerinnen erreichen: „Wir wollen getreu unserem Motto ‚Wir bewegen Menschen‘ den Kindern Spaß an Bewegung vermitteln, und das im Idealfall mit den Vereinen gemeinsam, damit die Kinder Vereine kennenlernen können und dann auf längere Sicht Sport treiben“, so Patrick Bauer von der Sportunion Burgenland.

Am Donnerstag geht es bereits in Oberpullendorf weiter – wo wieder viele Schulen und rund 500 Kinder erwartet werden. Richtig intensiv wird es dann im Frühling, da findet dann fast jede Woche ein „Action Day“ im Burgenland statt.