Caritas: 30 Jahre Hilfe für Rumänien

Der abgelegene Gebirgsort Nadrag in der Nähe von Temesvar ist ein einziges Elendsquartier. Seit der ansässige Industriebetrieb zugesperrt hat, sind hier fast alle Leute arbeitslos. Edith Pinter, die Dirktorin der Caritas Burgenland kennt die Situation: „Von den hygienischen Zuständen, die in diesen Dörfern vorherrschen, die sind derartig unter jeder Kritik, das kann man sich gar nicht vorstellen“, so Pinter.

Es mangelt an Warmwasser, an Nahrung, an Kleidung, an Schulsachen. Die Caritas Burgenland unterstützt in Nadrag ein Kinderzentrum, das die ärgste Not lindert. „Diese Kinderzentren sind wie ein warmes Nest, indem sich die Kinder geborgen fühlen. Sie bekommen nicht nur Essen, Lernbetreuung, sozialpädagogische Hilfe und manchmal auch medizinische Hilfe. Sie bekommen einfach Perspektiven für die Zukunft vermittelt“, so Pinter.

„Jedes dritte Kind von Armut betroffen“

Fünf derartige Kinderzentren in Rumänien werden von burgenländischen Spenderinnen und Spendern am Leben gehalten. Begonnen hat alles vor 30 Jahren. Kurz nach der Revolution in Rumänien hat die Caritas Burgenland dort mit der Hilfe für Kinder in Not begonnen. Das Waisenheim von Wetschehaus war damals eine Pionierleistung – mehr dazu in Wetschehaus: Unterstützung für Kinder und Aus für Kinderheim „Wetschehaus“?.

Drei Jahrzehnte später sind in Rumänien noch immer unzählige Kinder auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen. „In Rumänien gibt es noch immer viel Not und Leid, obwohl es jetzt schon zur Europäischen Union gehört. Jedes dritte Kind ist von Armut betroffen oder lebt in Armut. Das sind insgesamt alleine in Rumänien 1,8 Millionen Kinder“, so Pinter. Die Caritas appelliert daher an die Burgenländerinnen und Burgenländer, weiterhin ihre Herzen und Geldbörsen zu öffnen. Im Vorjahr haben sie rund 75.000 Euro für die Kinder im Armenhaus Europas gespendet.