Letzte rot-blaue Regierungssitzung

Diese große Zahl an Beschlüssen zeige, dass die Zusammenarbeit in der Landesregierung in der vergangenen Periode eine gute und produktive gewesen sei, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er bedankte sich beim Regierungspartner FPÖ für die konstruktive Zusammenarbeit.

Erstmals SPÖ-Alleinregierung

Am 17. Februar findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Landtags statt. Da die SPÖ mit 19 Mandaten die absolute Mehrheit hat und der Proporz seit Beginn 2015 abgeschafft ist, wird es erstmals eine SPÖ-Alleinregierung geben.